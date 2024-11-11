«Увидела недвусмысленные смс. Это подтолкнуло к разводу»: Татьяна Буланова заявила об измене мужа с подругой

Певица Татьяна Буланова даже спустя годы после расставания с бывшим мужем Владиславом Радимовым продолжает удивлять откровениями об отношениях с футболистом. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ артистка рассказала, как «поймала» супруга на измене и решилась на развод.

Татьяна Буланова и Владислав Радимов развелись в 2016 году. Певица обвиняла мужа в изменах. В одном из интервью знаменитость шокировала заявлением, что ее свекровь называла любовницу сына его гражданской женой. Эта женщина появилась в жизни футболиста, когда их с певицей сыну было четыре года.

«После того, как вся эта некрасивая история появилась в СМИ, я сказала Владу: „Знаешь, не обижайся, но с твоими я больше не хочу знаться. Ни с мамой, ни с дочкой, потому что все это подло и низко“», — делилась Татьяна Буланова.

Однако на этом откровения артистки не закончились. Недавно Татьяна Буланова рассказала, что однажды узнала об интрижке мужа со своей подругой. Именно это подтолкнуло певицу к разводу.

«Какие-то смс недвусмысленные я случайно увидела. Просто не хочется гадости вспоминать. Кстати, это меня подтолкнуло на то, чтобы решиться на развод», — заявила знаменитость.

Другая подруга певицы, Ольга Загородская, в эфире шоу призналась, что недолюбливала ее экс-супруга. По словам Татьяны Булановой, она «строила» Владислава Радимова из-за «хамского» поведения футболиста. Кроме того, приятельница артистки не сразу приняла и ее третьего мужа, бизнесмена Валерия Руднева, назвав его «слишком молодым и скучным».

Напомним, Татьяна Буланова трижды была в браке. В 1992 году певица вышла замуж за музыканта Николая Тагрина, супруги прожили вместе 13 лет. У пары есть 31-летний сын Александр. Вторым мужем знаменитости стал футболист Владислав Радимов, от которого она в 2007 году родила сына Никиту. В 2023 году Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева.

Ранее мы писали о том, что бывший муж Татьяны Булановой Владислав Радимов женился в третий раз.