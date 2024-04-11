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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 11 апреля 2024, 16:49
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«Кусочек Киркорова на брелок»: Тимур Хайдаров разыграл Алену Жигалову

Тимур Хайдаров рассказал Жигаловой, что часто оперирует Филиппа Киркорова.
«Кусочек Киркорова на брелок»: Тимур Хайдаров разыграл Алену Жигалову

© Ivanov Sergey/East News

Тимур Хайдаров рассказал Жигаловой, что часто оперирует Филиппа Киркорова. Ролик с розыгрышем выложили на YouTube-канале Super.

Пластический хирург Тимур Хайдаров пришел в гости на шоу «Директ», задача которого разыграть своих подписчиков в директе. Ведущая предложила написать Хайдарову журналистке Алене Жигаловой с идеей о продаже сувенирных брелоков с плотью Филиппа Киркорова.

Недолго думая, хирург позвонил журналистке.

«Слушай, я к тебе по делу, посоветоваться хотел. По поводу нашего друга. По поводу Фила. Я же его часто оперирую. Постоянно мы чего-то там ему отрезаем. А тут мы хотим запустить историю — кусочек Киркорова на брелок. <…> Нет, ну там есть еще, мы периодически там подрежем, тут подрежем его. Может из жира чего-нибудь?» — предложил идею он.

Однако Жигалова быстро раскрыла Хайдарова. Она посмеялась над предложением и предположила, что хирург находится на развлекательном шоу.

Ранее мы писали о том, что звездный хирург Тимур Хайдаров отреагировал на критику его работы.