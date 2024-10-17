В Китае начались съемки нового сезона «Сокровищ императора»: названы первые участники шоу

Ирина Дубцова, Natan, Нюша уехали в Китай на съемки шоу «Сокровища императора». Кадры со съемок были опубликованы в Telegram-канале Звездач.

В Китае стартовали съемки второго сезона шоу «Сокровища императора». Ведущими проекта остались Ольга Бузова и Михаил Галустян. Постепенно СМИ раскрывают и участников шоу. По информации источника, на съемки в Китай прибыли Ирина Дубцова, Natan, Нюша, Глюкоза.

Отметим, что Нюша и Natan отправились в Китай после проблем в личной жизни. Не так давно артистка рассталась с мужем, а рэпера уличили в измене.

Ранее жена Natan забрала детей и улетела из России после измены рэпера с Лерчек. На данный момент Анастасия Швецова находится в городе Алматы. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 41-летний Дмитрий Шепелев лишился работы на телевидении.