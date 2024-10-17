Жена Natan забрала детей и улетела из России после измены рэпера с Лерчек

Жена рэпера Natan Анастасия Швецова вместе с детьми покинула Россию. После разгоревшегося из-за измены певца с блогершей Лерчек скандала она приняла решение отправиться на Родину – в Казахстан.

В личном блоге супруга исполнителя опубликовала фотографию и заявила, что находится в городе Алматы. Как долго она там пробудет, Анастасия не уточнила.

«Родная земля заряжает», - написала Швецова в Сети.

Отметим, что жена рэпера предпочитает пока не высказываться о скандале, поэтому неизвестно, в каких отношениях она сейчас находится с мужем. До интрижки с Лерчек Анастасия уже прощала измену Natan. Когда впервые стало известно о неверности исполнителя, он признавался, что такого больше никогда не повторится, и называл супругу «великой женщиной». Удастся ли ему в этот раз сохранить семью – пока неясно.

Сам Natan, комментируя роман с блогершей на проекте «Звезды в джунглях», делился, что из-за закрытого формата шоу не мог понять, где реальность. Именно поэтому, по его словам, он допустил эту связь.

Ранее певица Алсу отказалась выступать на концерте с Natan после скандала из-за его измены жене.