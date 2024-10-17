41-летний Дмитрий Шепелев лишился работы на телевидении

41-летнего ведущего Дмитрия Шепелева заменили другим в семейном шоу «В кругу друзей». С октября передачу ведет актер Сергей Друзьяк.

О том, что Шепелев потерял работу на ТВ, сообщает Kp.ru.

Он вел телешоу с октября 2023 года. В студию приходили звезды и зрители с питомцами и рассказывали истории из жизни домашних животных.

Издание отмечает, что с октября этого года у передачи другой ведущий – Друзьяк ведет передачу с бордер-колли. Причем полгода назад актер был гостем на шоу Шепелева.

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