«В храм надо ехать»: Николай Басков рассказал, как правильно бороться со стрессом

Николай Басков поделился своим способом избавления от стресса.

На международном музыкальном фестивале «Новая волна» артист поделился, что иногда испытывает спектр негативных эмоций, от которых необходимо избавляться. Николай перепробовал много способов, однако только один оказался самым действенным.

Басков рассказал, что походы в храм помогают ему снять стресс и избавиться от плохих эмоций. По словам российского певца, священные места хорошо влияют на человека, освобождая его от зла

«В храм надо ехать. Там, где вот цветы лежат. Туда приезжать и там же очищаться», — заявил Николай в беседе с изданием NEWS.ru.

Также артист поделился, что получает удовольствие от заработка на любимой работе. В таком случае он даже может порадовать и сделать самому себе дорогой подарок.

Ранее мы писали о том, что певец Николай Басков чуть не стал жертвой мошенников.

Также сообщалось, что Николай Басков вспомнил о конфликте с Ольгой Бузовой.