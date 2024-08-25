«Это называется шоу-бизнес»: Николай Басков вспомнил о конфликте с Ольгой Бузовой

Николай Басков прокомментировал конфликт с Ольгой Бузовой.

На международном конкурсе «Новая волна» артист вспомнил случившуюся во время музыкальной премии ссору с телеведущей. Он признался, что не переживает по этому поводу, так как в шоу-бизнесе нужно быть готовым ко всему. По словам Николая, конфликты между артистами всегда были и будут, и ведь именно они помогают впечатлить зрителя и подарить незабываемые эмоции.

Басков подчеркнул, что уже давно забыл про ситуацию с Бузовой, так как их словесную перепалку за ссору он даже не считает.

«За двадцать пять лет я закаленный уже во всех ситуациях. Людям надо нести радость, эмоции, какие-то незабываемые моменты. Они случаются. Это называется шоу-бизнес. Когда бывают какие-то моменты — это же вполне естественно, это законы такие, и просто кто и как на это реагирует. Кто-то развивает эту тему и цепляется за нее», — сообщил Николай в беседе с изданием Super.

Напомним, что Николай пошутил над Ольгой после ее выступления на «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение». Артист сравнил образ Бузовой с новогодней елкой. Кроме того Басков заявил публично, что вообще впервые видит ее полностью одетой. После этого певица заявила, что хороших ведущих осталось мало.

Ранее мы писали о том, что Николай Басков публично заигрывает с разводящейся Алсу.