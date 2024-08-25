«Мы иногда доверчивы»: Николай Басков признался, что чуть не стал жертвой мошенников

Николай Басков признался, что не стал жертвой мошенников вслед за Ларисой Долиной.

Артист заявил, что произошедшая ситуация с артисткой потрясла всех звезд. Многие, включая и его самого, сразу же обратились к ней с поддержкой, заявив, что в любой момент могут помочь и морально, и материально.

Кроме того, на музыкальном международном фестивале «Новая волна» артист сообщил, что чуть не попался на уловки мошенников. Ему позвонили от лица Дмитрия Козака с просьбой помочь людям, пострадавшим в Курской области. Затем ему прислали счет, куда нужно перевести 9,8 миллионов рублей в качестве материальной помощи. Однако необходимо было указать, что средства отправлены в качестве медицинских услуг. Басков сразу почувствовал что-то неладное.

«Мы иногда доверчивы очень. Артисты же как дети. Меня ровно неделю назад на таком же уровне пытались разыграть, но у меня-то чуйка. Мне позвонили из "Кремля" и сказали, что меня ищет Дмитрий Козак. И дали телефон. Я перезваниваю, а там голос похожий на Козака... И присылают счет банка, куда нужно перечислить 9.8 миллионов рублей для помощи», — признался Николай в беседе с Kp.ru.

Ранее мы писали о том, что певец Николай Басков вспомнил о конфликте с Ольгой Бузовой.