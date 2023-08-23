«В ходунках»: Алена Апина поделилась подробностями о своем состоянии

23 августа Алена Апина отмечает свой 59-ый день рождения. В честь такой даты певица выложила в соцсетях свежий пост, в котором заявила, что раньше представляла, как встречает 59 лет в ходунках. Исполнительница доказала и себе, и поклонникам, что вне зависимости от возраста можно всегда выглядеть роскошно.

Артистка опубликовала в микроблоге новую фотографию, на которой она сидит на стуле, а ее локоны раздувает ветер. Алена Апина подчеркнула, что не боится взрослеть. Кроме того, певица явно довольна своим внешним видом.

«Думала, что свои 59 буду встречать в ходунках и со слюноотсосом. Ан нет! Выгляжу как-то так!», – прокомментировала Апина.

При этом исполнительница не скрывает, что нередко посещает кабинет косметолога и пользуется фоторедакторами.

59-летняя Лолита Милявская тоже не переживает из-за возраста. Напротив, она относится к своим годам с глубоким уважением и благодарностью.

А теперь предлагаем выбрать девушку, которую вы бы никогда не позвали на второе свидание.