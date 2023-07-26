Остается только наслаждаться: Лолита поделилась важным откровением о возрасте

Российская эстрадная певица Лолита Милявская не переживает из-за возраста и относится к своим годам с уважением и благодарностью. Об этом она рассказала в интервью для Пятого канала.

В ноябре 2023 года знаменитой артистке исполнится 60 лет. Однако круглая дата Лолиту не смущает. Женщина убеждена в том, что любой возраст прекрасен.

Звезда эстрады добавила, что кладбище сейчас «помолодело» и далеко не всем удается дожить до 60 лет. Поэтому артистка наслаждается каждым мгновением.

«После этого осознания ты испытываешь совсем другое чувство. Ты думаешь, какое счастье, что жив и у тебя эта паспортная старость есть», – подчеркнула Лолита.

Она уверена, что не нужно обращать внимание на тех, кто хочет как-то задеть другого или оскорбить, упоминая его возраст. Зачастую такие люди лишь пытаются компенсировать отсутствие самореализации и пустоту в душе.

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