В ходе полета Владимира Путина на авиатренажере сработала ложная сигнализация

При «полете» президента России Владимира Путина на авиатренажере сработала ложная сигнализация. Она указала на отказ выпуска шасси. О нештатной ситуации рассказала член экипажа, выпускница Краснодарского высшего военного авиационного училища.

Ее комментарий опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По словам пилота, сигнализация сработала «ближе к посадке». Как выяснилось, шасси были выпущены - это подтвердил индикатор. После случившегося летчица объяснила, что делается в таких случаях.

«После этого мы удачно завершили полёт», - поделилась пилот.

7 марта президент приехал в Краснодар. Он провел встречу с выпускницами авиаучилища. Посещение Краснодара – часть большой поездки главы государства по югу России.

Ранее певица Азиза обратилась к Путину с просьбой уделить еще большее внимание теме патриотизма на радио и телевидении. Соответствующее обращение прозвучало после выступления президента с посланием Федеральному собранию.

До этого блогер Настя Ивлеева сообщила, что впервые посмотрела послание Путина. Она заявила, что озвученные инициативы «искренне отозвались». Блогер собирается голосовать за них.