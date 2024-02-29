Настя Ивлеева высказалась о послании президента Путина Федеральному Собранию

Оскандалившаяся после организации «голой» вечеринки блогер Анастасия Ивлеева внезапно начала интересоваться происходящими в стране событиями. В частности, она призналась, что посмотрела послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и намекнула, что определилась за кого будет голосовать на предстоящих в марте выборах.

«Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются, и я знаю, что пойду за них голосовать», — написала Ивлеева в своем Telegram-канале.

При этом 32-летняя Анастасия не стала скрывать, что впервые в жизни посмотрела послание президента, так как у нее появилось время, чтобы разобраться во многих вопросах.

«Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимание», — заключила Ивлеева.

29 февраля президент России Владимир Путин огласил 19-е по счету послание Федеральному Собранию. Как пишет «Интерфакс», оно длилось 2 часа 6 минут и стало рекордным по времени. Основную часть заняли вопросы внутренней социально-экономической политики.

Напомним, скандальная «голая» вечеринка, прошедшая в конце декабря 2023 года в Москве, сильно «ударила» по репутации и жизни Ивлеевой. Из-за «арт-выставки» Настя потеряла многомиллионные контракты, роли в кино и сериалах. Ее компании попали под многочисленные проверки ФНС.

Ранее мы писали, что 28 марта должен был выйти фильм «Мальвина» режиссера Даши Чаруши с участием блогера Ивлеевой. Однако кино убрали из расписания.