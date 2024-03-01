«Хочу попросить»: певица Азиза обратилась к Владимиру Путину

Певица Азиза посмотрела послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и сделала ряд важных выводов. Артистка обратилась к главе государства с просьбой «возвеличить патриотизм» на радио и телевидении.

«Со своей стороны хочу попросить президента уделить еще большее внимание патриотической теме на телевидении и радио. Необходимо возвеличить патриотизм на всех каналах телевидения и радиостанциях», - сказала певица. Ее слова приводит сайт mk.ru.

Азиза привела в пример песню композитора Ильи Резника «Любимые не умирают», при исполнении которой на концертах «люди в едином порыве встают». По словам артистки, в интернете песню слушают «миллионы», но на радио и ТВ она ни разу не звучала.

Азиза отметила: многие ее коллеги сетуют, будто на телевидении «не жалуют» патриотическую тематику. Однако, по ее мнению, эти песни нужны народу, так как позволяют жить, любить и верить.

Напомним, послание Путина обеим палатам парламента было оглашено 29 февраля. После этого блогер Настя Ивлеева написала в соцсетях, что впервые слушала послание президента, и пообещала голосовать за озвученные в нем инициативы. Актриса Виктория Тарасова, в свою очередь, обратила внимание на внешний вид президента и отметила его галстук «невероятной красоты».