В Кемеровской области без объяснения причины отменили концерт Алексея Щербакова

Концерт стендап-комика и звезды шоу «Что было дальше?» Алексея Щербакова в Сибири отменили без объявления причины.

Как пишет VSE42.ru, 20 сентября юморист должен был дать концерт в ДК «Распадский» в городе Междуреченск Кемеровской области, однако организаторы за месяц до мероприятия сообщили, что Щербаков не приедет.

«Никогда такого не было, и вот опять... К сожалению, по причинам, которые не зависят от нас, стендап-концерт отменяется», - говорится в сообщении организаторов.

Поклонникам артиста пообещали вернуть стоимость приобретенных билетов. При этом причина отмены концерта не разглашается.

Ранее Алексей Щербаков посетил фестиваль «КиВиН-2025» в Сочи. Он неоднократно негативно высказывался об играх Клуба веселых и находчивых, поэтому старался остаться незамеченным.

Также сообщалось, что ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович ушел со съемок шоу «Что было дальше?». Он был возмущен дерзким поведением ведущих, которые перебивали гостя и не давали ему говорить.