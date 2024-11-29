«Вы меня зачем позвали, объясните»: Леонид Якубович возмущен поведением ведущих шоу «ЧБД»

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович вернулся после скандального ухода из шоу «ЧБД» и пожал руки участникам, попрощавшись. Но звезда был возмущен дерзким поведением юмористов, которые перебивали гостя и не давали ему говорить.

Недавно в соцсетях опубликовали кадры, на которых Якубович уходит со съемочной площадки шоу «Что было дальше», а один из ведущих Алексей Щербаков просит его вернуться. 29 ноября был опубликован выпуск шоу, но все смонтировали таким образом, что мужчина из студии не уходил, а попрощался и даже пожал участникам руки.

Напомним, что во время программы пятеро комиков (Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров, Эмир Кашоков) слушают историю из жизни приглашенной звезды до кульминационного момента, а затем предлагают свои варианты ее окончания. Но юмористы часто перебивают гостя и шутят над ним. Не обошло это стороной и Леонида Аркадьевича.

Звезда шоу «Поле чудес» раздражался, когда его перебивали и так и не смог довести рассказ до конца. Несколько раз он пытался осадить комиков.

«У меня такое ощущение, что вы умрете в неведении. Я не расскажу финал истории. <…> Я никогда так хорошо себя не чувствовал. Ничего не надо говорить, сижу себе, молчу. <…> Вы меня зачем позвали, объясните», — возмущался мужчина.

Юмористы пытались уладить ситуацию, но продолжали шутить. Якубович в какой-то момент не выдержал.

«Давайте договоримся так: я расскажу историю, но один раз перебьют — вы финал не узнаете. Заткнитесь», — говорил он.

В итоге артисту не удалось рассказать финал, но он попрощался с комиками и даже пожал им руки. А ведь до этого в соцсетях был ролик, когда Леонид Аркадьевич уходил по лестнице, не желая возвращаться в студию. Создатели передачи аккуратно смонтировали концовку «ЧБД», не показав скандальный уход.

Ранее мы писали о том, что ответил Леонид Якубович на предложение сбрить усы за 10 миллионов рублей.