Прятал лицо и скрывался от камер: критиковавший КВН Алексей Щербаков приехал на фестиваль Клуба в Сочи

Комик Алексей Щербаков посетил фестиваль «КиВиН-2025» в Сочи. Он неоднократно негативно высказывался об играх Клуба веселых и находчивых, поэтому старался остаться незамеченным.

Как пишет StarHit, Щербаков посетил вечеринку StandUp, где выступали ребята из разных команд КВН. Алексей сидел за столиком с руководителем спецпроектов ТНТ и победителем «Лиги Городов» Дмитрием Конышевым.

При этом Щербаков все время отворачивался от камер и прятал лицо. Вероятно, не хотел, чтобы его увидели на «ненавистном» фестивале.

Как пишет издание, звезда шоу «ЧБД» с интересом посмотрел выступление команд.

Напомним, Щербаков отказал рэперу Басте, предложившему вместе посетить финал высшей лиги КВН. «Я КВН не смотрю, мне оно не надо. Не люблю оригинальные игры», — аргументировал свой отказ юморист.

Ранее ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович ушел со съемок шоу «ЧБД». Он был возмущен дерзким поведением ведущих, которые перебивали гостя и не давали ему говорить.