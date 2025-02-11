В Кемерове отменили спектакль с российскими звездами театра и кино. Об этом сообщает пресс-служба Государственной филармонии Кузбасса.

25 февраля был запланирован показ спектакля «Внимание на меня!», который по неизвестным причинам отменили. Постановка Даниила Спиваковского рассказывает историю о классическом любовном треугольнике. Главные роли исполняют Даниил Спиваковский, Андрей Ильин и Дарья Повереннова.

Как сообщает пресс-служба, местным жителям будут возвращены деньги, потраченные на билет.

«Если Вы приобрели билет онлайн на сайте филармонии, возврат средств произойдет автоматически на ту карту, с которой был совершен платеж», — пишет пресс-служба.

Примечательно, что 20 февраля не состоится показ еще одного спектакля, в котором задействованы Андрей Чадов и Ольга Арнтгольц.

Ранее Лолита заявила, что ее концерт в Томске отменили по желанию директора площадки. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актер Сергей Белоголовцев отменил спектакли из-за паралича после инсульта.