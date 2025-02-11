Актер Сергей Белоголовцев отменил спектакли из-за паралича после инсульта. Из-за проблем со здоровьем он прикован к инвалидной коляске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 60-летний артист попал в больницу с болями в животе в августе 2024 года. Через пару дней после удаления грыжи близкие обнаружили его лежащим на полу. Тогда Сергею удалили тромбы из мозговых артерий. После чего он два месяца пролежал в реабилитации в частной клинике. В ноябре актер снова был госпитализирован из-за проблем с печенью, а в декабре — из-за аппендицита.

Сейчас, как утверждает источник, у артиста слабость, паралич левой руки и ноги. Ему помогают передвигаться родственники.

В беседе с Mash Сергей заявил, что чувствует себя хорошо и работает над телепередачей. Однако, по словам его представителя, состояние здоровья пока не позволяет принимать участие в постановках.

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