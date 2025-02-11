«Сегодня отменили Томск»: Лолита объяснила, в чем причина срыва ее гастрольного тура

Лолита заявила, что ее концерт в Томске отменили по желанию директора площадки. Певица пожаловалась на срыв гастрольного тура в соцсети.

После скандала с «голой» вечеринкой прошел год, но Лолита до сих пор не может восстановить репутацию. Ее концерты массово отменяются по просьбе общественников. Как выяснилось, у артистки сорвались очередные выступления: теперь в феврале у нее запланировано только одно мероприятие в Красноярске. Лолита узнала об отмене концерта в Томске за двое суток до его начала.

«Перед самолетом в Красноярск подумала, надо мусор из дома выбросить. Ну, не то, чтобы там плохая примета, а что мусор останется. Но мусор, главное, выбрасывать из головы. Значит, из всех концертов на этот месяц, февраль, остался один Красноярск. Томск тоже отменили сегодня утром. Сделали это, как всегда, красиво, интеллигентно, за двое суток до концерта», — высказалась знаменитость.

По словам артистки, причиной отмены стало нежелание директора зала ее видеть. Также Лолиту обвинили в неуплате аренды.

«Передали, что директор зала не хочет меня видеть. И что мы якобы не оплатили аренду зала, хотя она оплачена, платежки есть. Слушайте, я никаких суждений выносить не буду», — резюмировала она.

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