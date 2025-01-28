В Казани отменили концерт популярной группы ради безопасности детей

В Казани в 2024 году отменили концерт популярной рок-группы «Полматери» из-за информации, которая может причинить вред здоровью детей или их развитию. Об этом пишет «Вечерняя Казань».

Роспотребнадзор зарегистрировал факты нарушения прав детей на информационную безопасность при организации и проведении зрелищных мероприятий. В итоге организатору шоу были направлены письменные рекомендации о соблюдении законов, и выступление рокеров отменили.

Купивших билеты на концерт «Полматери» людей проинформировали о переносе дат мероприятия на неопределенный срок.

Ранее в Челябинске отменили концерт народного артиста РФ Евгения Миронова без объяснения причин. Актер должен был выступить перед челябинцами 30 марта 2025 года.

Также сообщалось, что активисты потребовали отменить концерт певицы Лолиты в Иванове.