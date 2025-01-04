В Иванове потребовали отменить концерт Лолиты за слова о «москалях»

Активисты потребовали отменить концерт певицы Лолиты, который должен состояться в городе Иваново в марте 2025 года. Слова членов общественной организации «Русская община» цитирует местный портал Кстати.News.

«Считаем невозможными ее выступления в России после ее участия в так называемой «голой вечеринке» во время СВО, а также после ее постов в соцсетях, в частности о «потреблении москалей», — говорится в сообщении участников.

Отмечается, что у исполнительницы хита «На Титанике» имеется израильское гражданство. Лолита сама об этом говорила, когда упоминала про место захоронение отца.

А в 2013 году артистка в эфире украинского шоу назвала москвичей «москалями». Через несколько лет звезде напомнили ее фразу, но она заявила, что слова были вырваны из контекста.

«Это не более чем шутка, потому что мы все стали москалями. Об этом шла речь. Да, мы были гражданами Украины, мы урожденные украинцы по свидетельству о рождении, но работаем мы все в Москве», — объясняла Лолита.

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