В Челябинске отменили концерт актера Евгения Миронова без объяснения причин

В Челябинске неожиданно отменили выступление актера Евгения Миронова. О том, что концерт не состоится, сообщили представители филармонии.

В Telegram-канале площадки отметили, что деньги за билеты будут возвращены. При этом причина, почему Миронов не сможет выступить, не уточняется.

Евгений Миронов должен был приехать в Челябинск 30 марта 2025 года с концертом «Шекспир. Шостакович. Гамлет».

«Приносим извинения за доставленные неудобства!» - сказано в обращении представителей филармонии.

Актер пока отмену концерта не прокомментировал. Напомним, что изначально выступление было назначено на февраль. Однако позже его перенесли на март.

Евгений Миронов – народный артист России, получивший известность благодаря многим громким проектам. Среди них «Перед рассветом», «Карпатское золото», «Утомленные солнцем 2», «Время первых», «Сердце пармы» и многие другие.

Ранее Татьяна Буланова заявила о поднятии цен на свои выступления и объяснила, почему повысила прайс.