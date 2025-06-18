В Израиле у Андрея Макаревича* есть несколько машин, помимо изъятой военными

В Израиле у певца Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) есть несколько машин, помимо изъятой. Об этом сообщает aif.ru.

По данным СМИ, израильские военные изъяли пикап жены Макаревича*. Пресс-секретарь артиста уточнил, что машину вскоре вернут, а если это будет невозможно, то выплатят компенсацию. Также он отметил, что семья не осталась без авто — во владениях певца их несколько.

«У артиста есть другая машина», — высказался представитель Макаревича*.

Уточняется, что на данный момент семья находится в Нетании, курортном городе.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин обратился к Макаревичу*, который читает его посты. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что СБУ разыскивает певца Григория Лепса за поддержку СВО и плату за уничтожение танков ВСУ.

*признан иноагентом на территории РФ