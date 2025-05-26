«Ты нормально себя чувствуешь?»: Виталий Бородин обратился к Андрею Макаревичу*

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к певцу Андрею Макаревичу* (признан иноагентом на территории РФ). Он задал артисту вопрос, каково ему носить статус иноагента.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале политика.

«Хочу лично обратиться к Андрею Макаревичу*. Ты же меня смотришь, читаешь все мои посты, даже иногда отвечаешь сам лично и записываешь видео. Как тебе самому быть в статусе иноагента?... Как тебе самому быть в статусе народного артиста России, ведь ты же получаешь пенсию», - отметил Бородин.

Глава ФПБК напомнил, что Макаревич* ни разу не ездил в зону СВО в отличие от других артистов. Он упомянул певицу Вику Цыганову, которая помогает бойцам, передает гуманитарную помощь и при этом не является заслуженным артистом РФ.

«Как тебе быть в этом статусе? Ты нормально себя чувствуешь?», - произнес Бородин.

Ранее Макаревич* сообщил о депортации из Израиля представителя СМИ, который пытался взять интервью под видом украинского журналиста. Певец говорил, что ему предлагали побеседовать о винном бизнесе.

*признан иноагентом на территории РФ