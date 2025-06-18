СБУ разыскивает певца Лепса за поддержку СВО и плату за уничтожение танков ВСУ

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского певца Григория Лепса. С 2022 года артист активно поддерживает СВО. Подробности сообщает РИА Новости.

Про данным источника, в марте 2025 года Лепсу заочно предъявили обвинения за поддержку специальной военной операции, а также за заявления о денежном вознаграждении за уничтожение танков ВСУ.

Сейчас Григорий Лепс числится в списке разыскиваемых лиц на Украине. Сам певец пока никак не прокомментировал эту информацию.

Отметим, что Григорий Лепс активно высказывается в поддержку СВО, выступает на государственных мероприятиях и продвигает патриотизм.

К слову, СБУ уже неоднократно выдвигала заочные обвинения в адрес граждан России. В мае 2025 года в службу безопасности Украины поступило требование от Минкульта страны проверить певицу Валерию из-за клипа «С чего начинается Родина».

Ранее невеста Григория Лепса сделала заявление об отношениях с 61-летним певцом.