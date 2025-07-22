В Италии вслед за Гергиевым отменили концерт пианиста Александра Романовского

В Италии вслед за Валерием Гергиевым отменили концерт пианиста Александра Романовского. Об этом сообщает ТАСС.

В Болонье 5 августа был запланирован концерт Александра Романовского, однако выступление отменили. Причиной срыва стало выступление музыканта возле здания драматического театра в Мариуполе в 2022 году.

Концерт пианиста отменили сразу, как стало известно о срыве выступления в Казерте дирижера Валерия Гергиева.

В 2011 году Романовский получил итальянское гражданство и сейчас преподает в Павии. В августе 2022 года Королевский музыкальный колледж в Лондоне отстранил Александра от преподавательской деятельности из-за его выступления в ДНР.

Сам музыкант не комментировал отмену концерта.

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