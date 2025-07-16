«Это не должно остаться безнаказанным»: в Госдуме потребовали отменить первый концерт группы «Тату»

Недавно группа «Тату» официально объявила о воссоединении. Команда популярного в 2000-х коллектива сейчас активно формирует гастрольный график и охотно принимает предложения на корпоративы. 19 июля они планировали дать первый концерт в Ялте. Однако глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина просит главу Крыма Сергея Аксенова и председателя Госсовета республики Владимира Константинова не допустить выступление артисток.

По мнению депутата, песни группы противоречат традиционным духовно-нравственным ценностям и могут причинить вред детям — организаторы разрешили пускать на концерт с четырех лет.

«Провокационные песни, которые составляли основу репертуара группы на пике популярности в 2000-х годах, не просто противоречат традиционным российским духовно-нравственным ценностям», — говорится в тексте обращения Останиной, опубликованный в Telegram-канале «Кровавая барыня».

В разговоре с Ura.ru глава комитета Госдумы по вопросам семьи пояснила, что нельзя оставлять без внимания вопросы, касающиеся детей.

«Это не должно остаться безнаказанным. Пропускать это нельзя, надо запрещать это мероприятие», — сказала депутат.

Группа «Тату» была создана в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым. Дуэту удалось получить мировую популярность: возглавить хит-парады США, Великобритании и других стран. Девушки выступали на престижных американских музыкальных площадках. В 2003 году коллектив занял третье место на конкурсе «Евровидение».

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов сообщил, что время группы «Тату» «безвозвратно ушло». По его мнению, в музыкальной индустрии давно другие тренды.