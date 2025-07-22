Уехавшей в Латвию певице Светлане Лободе могут запретить въезд в Россию

Украинская певица Светлана Лобода, проживающая в Латвии с 2022 года, может столкнуться с трудностями при попытке въезда на территорию России.

По данным РИА Новости, исполнительница хита «К черту любовь» не пройдет пограничный контроль.

«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — сказал собеседник агентства.

В феврале 2022 года Лобода выступила против России и покинула страну. Сначала она перешла на украинский язык общения, однако стала терять популярность и вновь перешла на русский. Ей пришлось начинать строить карьеру буквально с нуля, так как даже украинские слушатели не поддерживали ее.

Ранее Светлана Лобода рассказала о своей жизни после отъезда из России. Она заявила, что пик ее карьеры действительно пришелся на время до 2022 года, а потом у нее все «оборвалось».