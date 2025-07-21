В Италии отменили концерт 72-летнего дирижера Валерия Гергиева. Об этом сообщает РБК.

27 июля Валерий должен был выступить на юге Италии. Предполагалось, что он впервые даст концерт в Европе после начала СВО и будет дирижировать оркестром театра Верди из Салерно. Против решения властей региона пригласить Гергиева выступал министр культуры Италии, который посчитал, что дирижер из России «может подать неверный сигнал».

Посольство России в ответ заявило, что скандальная ситуация вокруг концерта Валерия была создана искусственно и направлена на провокацию ссоры русских и итальянцев.

В последний раз Валерий выступал в Италии 23 февраля 2022 года. Он дирижировал оперой «Пиковая дама» в «Ла Скала». Миланский театр прекратил с ним сотрудничество после того, как Гергиев отказался осудить политику России.

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