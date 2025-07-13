«Надеюсь, это не смертельно, и я выкарабкаюсь»: Елена Ваенга снова отменила концерты из-за болезни

Серьезно заболевшая певица Елена Ваенга сообщила, что ей так и не удалось восстановиться к предстоящим июльским концертам. В личном блоге артистка объявила об отмене выступлений и призналась, что такое «за 48 лет жизни и творческого пути» с ней впервые.

Исполнительница хита «Курю» записала эмоциональное видеообращение для поклонников и рассказала о своем состоянии. По словам 48-летней Елены Ваенги, за свою жизнь она никогда не болела так долго. Из-за ухудшения самочувствия певица была вынуждена отменить запланированные на 15 и 16 июля выступления в БКЗ «Октябрьский».

«Со мной за мои 48 лет жизни и творческого пути, я выступаю 18 лет, со мной такое впервые. Я болела неделю, но чтобы я болела месяц, люди дорогие! Мало того, что меня лечат врачи, я как на работу хожу на капельницы. <…> Ларингитом тоже можно болеть, но не месяц же! Я надеюсь, что я выкарабкаюсь, что это не смертельно», — заявила Елена Ваенга.

Артистка пояснила: физически она могла бы провести концерт, но она не может петь — пропал голос. Елена Ваенга не исключает, что из-за болезни ей придется отменить все летние выступления. Но певица не отчаивается и верит, что поправится.

«Скорее всего, не будет летних концертов. Сейчас будем думать о переносе. Вот так эмоционально. Люди болеют страшными болезнями, тяжелыми, несовместимыми вообще с жизнью, а не с пением и плясанием. Я выздоровлю!» — высказалась артистка.

В заключение знаменитость извинилась перед поклонниками и сообщила, что они смогут сдать билеты или подождать объявления о возможном переносе концертов: «Я извиняюсь, я не виновата, я не пила холодного пива, я не ела в морозилке мороженое».

Напомним, в июне Елена Ваенга отменила концерт в Кремле из-за болезни. У певицы обнаружили фарингит и ларингит, и с тех пор она так и не восстановилась.

Ранее 43-летний певец Дима Билан отменил концерт в Сочи из-за проблем со здоровьем: «За последние полтора месяца я отдал сцене все».