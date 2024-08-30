В Иркутске перенесли концерт Полины Гагариной: когда состоится мероприятие

28 сентября в ледовом дворце «Айсберг» в Иркутске планировала выступить певица Полина Гагарина. Но концерт звезды перенесли на весну 2025 года, следует из информации, опубликованной в сообществе Sibkassa.ru.

Организаторы сообщили, что концерт перенесен. Певица приедет в Иркутск весной 2025 года. Новую дату выступления звезды сообщат позже, пояснили они.

«Все приобретенные ранее билеты будут действительны на новую дату», — говорится в сообществе.

О причинах переноса концерта не сообщается.

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