Полина Гагарина заявила, что 16-летний сын Андрей Кислов теперь работает на нее. Певица сообщила о сотрудничестве с наследником в соцсети.

В личном блоге Гагарина показала кадры, на которых сын работает над новой песней для нее. На снимках Андрей сидит в окружении синтезатора, колонок, компьютера и создает аранжировку для звездной мамы.

«Когда сын пишет маме песню», — лаконично высказалась знаменитость.

Не так давно Полина сообщила, что сын поступил в университет, о котором мечтал. Андрей был зачислен на бюджетной основе. Правда, певица не стала уточнять, какую специальность выбрал наследник.

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