«У нас в семье прибавление»: 37-летняя Полина Гагарина поделилась счастливым событием

Подписчики поздравили певицу с пополнением и отметили, что пудель очень ей подходит по характеру.

«Какой милый песик! Просто комочек счастья какой-то! С прибавлением вас, Полина», — говорится в комментариях.

Ранее в семье Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой случилось горе — умерла их любимая собака по кличке Зоя. Какое-то время супруги жили без питомца, но недавно взяли щенка золотистого ретривера и назвали Гердой.