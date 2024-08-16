«У нас в семье прибавление»: 37-летняя Полина Гагарина поделилась счастливым событием
© Starface.ru
Певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками радостной новостью. Исполнительница хита «Драмы больше нет» призналась, что в ее семье появился маленький коричневый той-пудель.
В своем блоге Гагарина опубликовала короткое видео, на кадрах которого запечатлен щенок, радостно грызущий руку артистки.
«У нас в семье прибавление! Знакомьтесь Вивьен. Коротко — Вива, любительница пальцев, обуви и штор», — подписала ролик Полина.
Подписчики поздравили певицу с пополнением и отметили, что пудель очень ей подходит по характеру.
«Какой милый песик! Просто комочек счастья какой-то! С прибавлением вас, Полина», — говорится в комментариях.
Ранее в семье Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой случилось горе — умерла их любимая собака по кличке Зоя. Какое-то время супруги жили без питомца, но недавно взяли щенка золотистого ретривера и назвали Гердой.