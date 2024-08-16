НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 16 августа 2024, 18:02
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«У нас в семье прибавление»: 37-летняя Полина Гагарина поделилась счастливым событием

Певица Полина Гагарина стала хозяйкой коричневого той-пуделя по кличке Вивьен.
«У нас в семье прибавление»: 37-летняя Полина Гагарина поделилась счастливым событием

© Starface.ru

Певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками радостной новостью. Исполнительница хита «Драмы больше нет» призналась, что в ее семье появился маленький коричневый той-пудель.

В своем блоге Гагарина опубликовала короткое видео, на кадрах которого запечатлен щенок, радостно грызущий руку артистки.

«У нас в семье прибавление! Знакомьтесь Вивьен. Коротко — Вива, любительница пальцев, обуви и штор», — подписала ролик Полина.

«У нас в семье прибавление»: 37-летняя Полина Гагарина поделилась счастливым событием

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Подписчики поздравили певицу с пополнением и отметили, что пудель очень ей подходит по характеру.

«Какой милый песик! Просто комочек счастья какой-то! С прибавлением вас, Полина», — говорится в комментариях.

Ранее в семье Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой случилось горе — умерла их любимая собака по кличке Зоя. Какое-то время супруги жили без питомца, но недавно взяли щенка золотистого ретривера и назвали Гердой.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Полина Гагарина
собака
пудель
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