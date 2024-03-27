В Госдуме заявили, что заслуги Пугачевой не повлияют на признание ее иноагентом

В Госдуме заявили, что заслуги Аллы Пугачевой не повлияют на признание ее иноагентом. Об этом сообщает NEWS.ru.

Глава ФПБК Виталий Бородин сообщил, что началась процедура признания Аллы Пугачевой иноагентом. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов отметил, что исход дела будет зависеть от поступков певицы. По словам депутата, прошлые заслуги Пугачевой не будут учитываться при присвоении правового статуса.

«Все зависит от того, позволяла ли Пугачева себе действия, подпадающие под действие закона об иноагентах. Это не зависит от чьего-либо отношения, это процедурное решение», — высказался Шолохов.

Ранее друг певицы Аллы Пугачевой передал ее ответ на обвинения в предательстве. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что дочь Анны Седоковой не воспринимает Яниса Тимму как отца. По словам Алины Белькевич, у них с Янисом никогда не было «лютых конфликтов».