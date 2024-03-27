Дочь Анны Седоковой призналась, что никогда не воспринимала Яниса Тимму как отца. Алина Белькевич поделилась откровением в соцсети.

Анна Седокова уже несколько лет живет в браке с баскетболистом. Старшая дочь певицы призналась, что всегда нормально относилась к избранникам матери, однако с Янисом у нее сложились особенно теплые отношения. По словам Алины, она не воспринимает Яниса как отца, зато относится к нему как к другу.

«Я никого не воспринимала как отца, потому что не в том возрасте была. Янису я благодарна, он делает многое для семьи, он хороший человек. Вижу, как они мне с мамой помогают, советуются со мной», — высказалась Алина.

Также она добавила, что у них с Янисом никогда не было «лютых конфликтов» и проблем.

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