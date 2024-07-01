В Госдуме заявили, что приезд Уэста в РФ говорит о провале «культуры отмены»

В Госдуме заявили, что приезд Канье Уэста в РФ говорит о провале «культуры отмены». Депутат Александр Толмачев поделился мнением с NEWS.ru.

По мнению депутата, Россия остается местом притяжения для разных людей. Он считает нашу культуру «широкой» и «всеобъемлющей», и приезд зарубежного рэпера это подтвердил.

«Мы рады всем, кто прибывает в нашу страну с намерением познакомиться с культурой, искусством или просто полюбоваться природой. За русским гостеприимством дело не станет, особенно если люди приезжают с уважением и искренним интересом. Провал «отмены» в отношении России был очевиден, и вот очередное доказательство этому», — высказался Александр.

Напомним, что в конце июня 2024 года Уэст приехал в Россию на день рождения Гоши Рубчинского. Знаменитости прогулялись по Москве и посетили местный ресторан.

Ранее сообщалось, что 47-летний рэпер Канье Уэст улетел из Москвы в Берлин через Стамбул. Подробности читайте в этой новости.

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