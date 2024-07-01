РЕН ТВ: 47-летний рэпер Канье Уэст улетел из Москвы в Берлин через Стамбул

47-летний рэпер Канье Уэст улетел из Москвы в Берлин через Стамбул. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В конце июня 2024 года рэпер прилетел в Москву на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Знаменитости прогулялись по столице, а затем посетили один из ресторанов. Как выяснилось, 1 июля музыканта заметили в аэропорту Внуково. Примечательно, что провожать Уэста пришли Егор Крид и Рубчинский. По информации источника, Канье направился в Берлин.

«Сначала летит в Стамбул, перевозчик Turkish Airlines. Оттуда, судя по посадочному талону, в Берлин», — заявил инсайдер.

Ранее сообщалось, что прибывший в Москву рэпер Канье Уэст перекусил в ресторане на 200 тысяч рублей. Подробности читайте в этой новости.

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