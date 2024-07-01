Экс-сотрудники компании Канье Уэста подали на него в суд из-за жестокого обращения

Бывшие сотрудники компании Yeezy, занимающейся выпуском одежды и обуви и принадлежащей американскому рэперу Канье Уэсту, подали иск в суд из-за унижений на работе и невыплаты зарплаты. Об этом пишет The Washington Post.

В тексте музыканта и управляющего делами звезды Майло Яннопулоса обвиняют в использовании «принудительного труда», а также «жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении». Согласно заявлению, программистам дали ложные обещания заплатить за работу, заставили перерабатывать по многу часов, терпеть расистские насмешки, травлю и выражения вроде «рабы». Вдобавок несовершеннолетним сотрудникам не ограничили доступ к порно с участием супруги рэпера Бьянки Цензори.

Уточняется, что в команду Уэста входили восемь человек из разных стран, в том числе несовершеннолетние. Теперь обманутые работники намерены добиться возмещения невыплаченной заработной платы и гонораров адвокатам. Также они хотят получить компенсацию за моральный ущерб.

Накануне стало известно, что Канье Уэст прилетел в Москву на юбилей дизайнера Гоши Рубчинского.

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