В Госдуме высказались об отказе в прокате новому фильму Гая Ричи

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поделилась мнением о решении Минкульта России не выдавать прокатное удостоверение киноленте «Министерство неджентльменских дел» режиссера Гая Ричи. Ее слова приводит НСН.

Как считает депутат, подобное решение является логичным в нынешних условиях. Она уточнила, что в российские картины вкладываются бюджетные деньги. Соответственно, эти средства необходимо вернуть обратно в ходе проката.

«Естественно, в таком случае речь идет о протекционизме в отношении национального кинематографа. А Гай Ричи очень хороший режиссер», — отметила Драпеко.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре также предположила, что граждане России смогут посмотреть фильмы кинематографиста «в любое время».

Накануне стало известно, что Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение фильму Гая Ричи. Картина режиссера должна была выйти в прокат 25 апреля, однако теперь ее можно будет посмотреть лишь в онлайн-кинотеатре.

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