Федор Бондарчук рассказал о самом привлекательном жанре в кино

Известный режиссер Федор Бондарчук в преддверии премьеры фильма «Сто лет тому вперед» рассказал, что всегда мечтал снимать фантастику. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

«Я мечтал заниматься этим жанром! У нас не так много фильмов в жанре фантастики — Тимур Бекмамбетов, Бондарчук, Коля Лебедев… Нас обвиняют, что мы цитируем Голливуд, но мы тогда были неокрепшие. Сейчас мы цитируем самих себя», — поделился кинематографист.

Режиссер подчеркнул, что в детстве наряду со своими современниками увлекался чтением фантастических романов братьев Стругацких и Станислава Лема. Бондарчук отметил, что раньше российским режиссерам фантастического кино приходилось цитировать голливудские киноленты. Теперь же постановщик намерен опираться лишь на произведения отечественного кинематографа за последние 30 лет.

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