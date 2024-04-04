Не выдали прокатное удостоверение: фильм режиссера Гая Ричи не выйдет на российские экраны

Картину «Министерство неджентльменских дел» режиссера Гая Ричи нельзя будет увидеть в российских кинотеатрах. Фильму не выдали прокатное удостоверение в Министерстве культуры.

Подробности сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Работа Гая Ричи должна была выйти в прокат 25 апреля. Вместо этого фильм сразу покажут на «Кинопоиске».

В пресс-службе онлайн-кинотеатра рассказали, что для стриминга важно показать фильм максимальному количеству зрителей в России. Решается, как можно поддержать многомиллионную фанбазу Ричи в России – о дальнейших шагах сообщат позже.

Telegram-канал «Подъем» узнал, что невыдача прокатного удостоверения связана с тем, что в один день запланирован выход нескольких фильмов, которые имеют схожую тематику и одну целевую аудиторию.

Гай Ричи снял фильм по книге Дэмиена Льюиса. В нем рассказывается, как в 1942 году премьер Великобритании создает сверхсекретное подразделение для выполнения важной миссии против нацистов. Мировая премьера фильма состоится 19 апреля.

Ранее сообщалось, что актриса Керем Бюрсин, сыгравшая в фильме «Постучись в мою дверь», сыграет в ремейке «Холопа».