В Госдуме предложили запретить музыкантам-иноагентам получать доходы из России

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой выступил с предложением запретить музыкантам-иноагентам получать доходы из России. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

По словам депутата, российский стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» предлагает к прослушиваю песни исполнителей, попавших под санкции Минюста. Он подчеркнул, что платформа остается «местом прибыли иноагентов», вследствие чего вопросов к сервису становится все больше.

«Буду настаивать на организации отдельной «библиотеки» иноагентов, где в одном месте будет сосредоточено их «творчество», с обязательными пометками и аннотациями», — рассказал Луговой.

Депутат уточнил, что также будет добиваться запрета возможности попавших под санкции Минюста России исполнителей получать доход от российских пользователей.

Ранее стало известно, что Минюст РФ исключил блогера Николая Соболева из реестра иноагентов.

Также сообщалось, что комик Руслан Белый* (признан иноагентом на территории России) зарегистрировал в России компанию с рекордным количеством иноагентов.