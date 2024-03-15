Минюст РФ исключил блогера Николая Соболева из реестра иноагентов. Ведомство объяснило решение «утратой им признаков иноагента».

Об этом говорится на сайте Минюста.

При этом 15 марта в список попали актер Семен Трескунов*(признан иноагентом на территории РФ) и режиссер Роман Либеров* (признан иноагентом на территории РФ). Объясняется, что Трескунов* проживает за пределами России. Он выступал против СВО, распространял материалы иноагентов и сотрудничал со СМИ, включенным в соответствующий реестр.

Либеров* также проживает не в России. Он попал в реестр за свою позицию и распространение недостоверных сведений, формирующих негативный образ государства и ВС РФ.

Ранее Соболев высказывался на тему эмиграции. Он заявлял, что, несмотря на статус, не собирается уезжать, а если бы хотел, то сделал это. По мнению блогера, нет «крутости» в том, чтобы уехать и обсуждать Россию. Он делился, что с попаданием в список иноагентов некоторые проекты с его участием заморозили, а рекламодатели отказались от совместной работы.

*признан иноагентом на территории РФ