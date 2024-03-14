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Опубликовано 14 марта 2024, 16:45
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«Большая семерка»: Руслан Белый* зарегистрировал в России компанию с рекордным числом иноагентов

Руслан Белый* зарегистрировал в РФ компанию с рекордным количеством иноагентов.
«Большая семерка»: Руслан Белый* зарегистрировал в России компанию с рекордным числом иноагентов

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик Руслан Белый* (признан иноагентом на территории России) зарегистрировал компанию «Большая семерка», которая занимается работой с информацией. Однако примечательно в данном случае не сфера деятельности организации, а ее состав — все семь ее совладельцев иностранные агенты, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Никто из числа тех, кто состоит в компании, не проживает в РФ. Например, сам Белый* находится в Испании, где у него родилась дочь. Живет артист, по его же словам, на сбережения, накопленные за годы работы на родине.

Гендиректором фирмы, по данным СМИ, является блогер Андрей Рудой* (признан иноагентом на территории России). В отношении молодого человека сейчас проходит проверка из-за возможной дискредитации вооруженных сил в социальных сетях.

Ранее уехавший из России комик Белый* пожаловался на стоимость коммунальных услуг в Европе. По словам Руслана, только за одну воду он платит 9 тысяч рублей в месяц.

*признан иноагентом на территории России

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Life.ru
Автор:Артем Хохлов
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юморист