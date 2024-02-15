В Госдуме попросили не критиковать Киркорова за украинскую песню

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов рассказал, что россиянам не следует критиковать певца Филиппа Киркорова за исполнение песни украинской исполнительницы Ирины Билык во время поездки в ДНР. Его слова приводит NEWS.ru.

«Не нужно критиковать Киркорова за то, что он в Горловке исполнил песню украинского композитора. Мы песни не по национальности автора оцениваем, а по содержанию», - заявил депутат.

Он подчеркнул, что лишь националисты оценивают песни с точки зрения национальности автора.

В то же время Шолохов попросил соотечественников задуматься, почему музыкант, столкнувшийся с отменой гастролей и исключением из новогодних телешоу после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, захотел приехать в ДНР впервые за два года после начала СВО. Он подчеркнул, что, по его мнению, «ответ очевиден».

Напомним, о визите Филлипа Киркорова в ДНР стало известно 13 февраля. Певец посетил Горловку, где выступил перед раненными в госпитале.

Позднее некоторые артисты раскритиковали Киркорова за неискренность. Так, например, актер Юрий Назаров назвал «пиаром» поездку музыканта в ДНР.