Певец Филипп Киркоров посетил Горловку и спел песню «Снег» перед ранеными

Певец Филипп Киркоров посетил Горловку. Он выступил перед раненными с песней «Снег». Об этом сообщило издание Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно 13 февраля, исполнитель хита «Цвет настроения синий» отправился в ДНР, чтобы выступить с концертом. Его маршрут не раскрывался в целях безопасности. Однако журналисты выяснили, что одна из остановок Филиппа была в госпитале Горловки. Также есть информация, что Киркоров собирается встретиться с действующими участниками СВО.

Отметим, что на такие гастроли певец решился после того, как столкнулся с проблемами из-за посещения «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Продюсер Иосиф Пригожин заверил, что Филипп пришел туда, чтобы отплатить добром хозяйке вечера, снявшейся в его клипе, и сильно об этом пожалел. Перед Новым годом артиста лишили концертов и телевизионных эфиров. Не помогали ему и публичные извинения, в которых он заявлял, что «вошел не в ту дверь». И только недавно его дела стали налаживаться. Так, его заметили на съемках шоу «Маска» на НТВ. Там он уже несколько лет является председателем жюри.

Ранее Филипп Киркоров вступился за Аллу Пугачеву, которую некоторые артисты обвинили в загубленных карьерах.