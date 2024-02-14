«Это пиар»: Юрий Назаров высказался о поездке Киркорова в ДНР

Народный артист РФ Юрий Назаров поделился мнением о поездке певца Филиппа Киркорова в Донбасс и его выступлении перед ранеными военными. Об этом пишет aif.ru.

«Это все у шоу-бизнеса пиар называется. <…> Столько телевидения с собой притащить! Ну дорогой ты мой Филипп Бедросович, разве так делают люди, которые поступок совершают от чистого сердца?!», - заявил артист.

Назаров отметил, что 1 апреля также отправится на Донбасс, однако не планирует брать с собой телевидение. Он отметил, что не собирался оповещать о своей поездке журналистов. В то же время Киркоров, по его мнению, распиарил свою «помощь».

«Ну и потом, простите меня, с его миллионами он не трем бойцам помочь, а сто тридцати трем помочь бы мог», - поделился Назаров.

Народный артист РФ подчеркнул, что исполнитель хита «Цвет настроения синий» использует военных в ДНР в качестве «стирального порошка», чтобы очистить свою репутацию после участия в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой. Он добавил, что военнослужащие чувствуют неискренность в поступке Киркорова.

Ранее Юрий Назаров признался, что ему не жаль «отмененного» Филиппа Киркорова.