В Госдуме назвали положительный момент в санкциях ЕС против российских артистов

Депутат Госдумы Александр Шолохов прокомментировал внесение российских артистов в санкционные списки ЕС. Его слова приводит «Царьград».

По мнению депутата, попадание артистов из РФ под санкции Евросоюза является продолжением политики отмены российской культуры на Западе. При этом он отметил, что в произошедшем есть и положительный аспект.

«Гагарина, Шаман, Охлобыстин, они оказались в одной компании с Чеховым, Чайковским и другими классиками русского искусства, которые в первую же очередь были отменены в европейских государствах. Ну, кроме того, что это существенное обеднение для европейцев, другим способом это комментировать бессмысленно», — заявил Шолохов.

Накануне в Евросоюзе приняли новый 14-й пакет санкций против РФ. Ограничения наложили против 116 юридических и физических лиц. Под них, в частности, попали: певец SHAMAN, Полина Гагарина и актер Иван Охлобыстин.

Позднее Охлобыстин признался, что ему скучно от попадания под санкции ЕС.