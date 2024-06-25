«Будут бомбить»: Охлобыстин отреагировал на попадание под санкции ЕС

Актер Иван Охлобыстин отреагировал на то, что ЕС включил его в санкционный список. Он отметил, что от этого поворота событий ему скучно.

В личном Telegram-канале звезда «Интернов» опубликовал комментарий к новостям о себе только спустя сутки. 24 июня в Сети появился документ, в котором было сказано, что Охлобыстин, Полина Гагарина, SHAMAN и некоторые другие россияне попали под санкции Евросоюза. Исполнитель хита «Я русский» поделился реакцией практически сразу, а вот Ивана поклонникам пришлось ждать.

Актер оказался немногословен. Он отметил, что ему неинтересно новое решение ЕС.

«Всем спасибо за 14 пакет, волнующе. Будут бомбить. Скучно», - заявил Охлобыстин.

Отметим, что под станции попала и телеведущая Мария Киселева. Она заявила, что гордится этим, так как теперь ее любовь к России очевидна всему мировому сообществу.

Ранее Ксения Собчак удивилась тому, что ЕС ввел санкции в отношении Полины Гагариной. Она заявила, что певица «самый неочевидный человек» в списке.