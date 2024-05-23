«В глазах потемнело»: сыну Кристины Орбакайте стало плохо на людях

Никита Пресняков рассказал, как едва не потерял сознание из-за плохого самочувствия. Музыкант пожаловался на здоровье в личном блоге.

Никита Пресняков отметил 33-летие в парке аттракционов с женой и друзьями. По словам певца, он прокатился на самых экстремальных горках. Впоследствии Никита пожалел об этом: имениннику стало плохо на одном из аттракционов.

«В глазах потемнело, чуть сознание не потерял… Никогда такого не было», — рассказал Никита.

Сын Кристины Орбакайте признался, что аттракцион был старый, от этого ему стало еще страшнее.

Ранее сообщалось, что уехавший в США певец Никита Пресняков больше не зарабатывает на творчестве. На данный момент он является клипмейкером. Подробности читайте в этой новости.

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